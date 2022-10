Formazioni ufficiali Napoli Torino | le scelte degli allenatori

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.(3-4-2-1): Vanja; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Luki?, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlaši?; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24.

com_notizie : #SerieA, #NapoliTorino: segui il live con noi - MessaggeroSport : Napoli-Torino, diretta alle 15. Formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Raspadori, Juric ritrova Miranchuk - ilmessaggeroit : Napoli-Torino, diretta alle 15. Formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Raspadori, Juric ritrova Miranchuk - MGuardasole : Le formazioni ufficiali di #NapoliTorino - tcm24com : Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino #serieA #formazioniUfficiali #napoli #torino -

Ledi Napoli Torino match valido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Napoli Torino, match valido per ...MODENA: Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Diaw. A disposizione: Seculin; De Maio, Oukhadda, Piacentini, Ponsi, Renzetti, Duca, Giovannini, ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torres e Vis Pesaro, in campo alle 14.30 per la prima partita della 6^ giornata del girone B di terza serie di scena al "Vanni Sanna" ...Le formazioni ufficiali di Napoli Torino match valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Napoli Torino, match valido ...