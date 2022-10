DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: è arrivata la pioggia a Marina Bay! Alle 12.00 la FP3 (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE GP Singapore 2022 F1 SU TV8 11.11 Dopo una lunga parentesi il Mondiale di F1 torna in Asia e su un tracciato cittadino. Ricordiamo che questa trasferta precederà il ritorno del GP del Giappone nella mitica location di Suzuka. 11.08 Si accendono i riflettori in quel di Singapore, località che torna ad accogliere la F1 dopo due stagioni d’assenza. Ci sarà da divertirsi in quella che per molti è la pista più impegnativa dell’intero campionato. 11.05 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Singapore, 17° atto del Mondiale F1 2022. Tra poco la terza ed ultima sessione di prove libere. 9.25 Buongiorno amici di OA Sport. Al momento a ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GPF1 SU TV8 11.11 Dopo una lunga parentesi il Mondiale di F1 torna in Asia e su un tracciato cittadino. Ricordiamo che questa trasferta precederà il ritorno del GP del Giappone nella mitica location di Suzuka. 11.08 Si accendono i riflettori in quel di, località che torna ad accogliere la F1 dopo due stagioni d’assenza. Ci sarà da divertirsi in quella che per molti è la pista più impegnativa dell’intero campionato. 11.05 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, 17° atto del Mondiale F1. Tra poco la terza ed ultima sessione di prove libere. 9.25 Buongiorno amici di OA Sport. Al momento a ...

SkySportF1 : ?? Paura al box @AlphaTauriF1: fuoco sulla monoposto di Gasly, tutto risolto senza conseguenze LIVE ?… - SkySportF1 : ?? SAINZ SI PRENDE LE #FP2 ?? Ferrari in testa alle seconde libere I risultati ? - OdeonZ__ : GP Singapore LIVE le libere 3 e le qualifiche. Ferrari in cerca di gloria - sportface2016 : #F1, come e quando seguire in diretta le qualifiche del #SingaporeGP - TuttocalcioS : SI TORNA IN ORIENTE! Oggi a Singapore ???? va in scena il 17esimo appuntamento stagionale di #F1. Il mondiale piloti… -