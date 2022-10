Convocati Spezia | le scelte di Gotti per la Lazio | in tre restano a casa

pasqualinipatri : Lazio-Spezia, i convocati di mister Gotti - laziopress : Lazio-Spezia, i convocati di mister Gotti - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Lazio-Spezia, i convocati di mister Gotti - laziopress : Lazio-Spezia, i convocati di mister Gotti - cdsnews : Lazio-Spezia, quattro ritorni tra i convocati di mister Gotti -

Commenta per primo Luca Gotti ha diramato l'elenco di giocatoriLazio -. Tornano Maldini e Verde, out Kovalenko, Hristov e Reca. Portieri : Zoet, Zovko, Dragowski. Difensori : Holm, Ampadu, Kiwior, Bastoni, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou. ...La Sampdoria è reduce da tre sconfitte consecutive - Verona, Milan e- ed insieme alla ... l'inglese sta meglio e dovrebbe rientrare nella lista dei. Ipotizzabile un ritorno al 4 - 3 - ...Convocati Spezia, le scelte di Luca Gotti per il match di domani contro la Lazio: il tecnico lascia tre giocatori a casa Fuori Kovalenko, Hristov e Reca, tornano Maldini e Verde. Queste le novità nei ...Riparte il campionato. Dopo la pausa per le nazionali la Lazio torna all'Olimpico dove ospiterà lo Spezia di Gotti, ex collaboratore di Sarri. L'allievo cercherà di ...