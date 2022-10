Calcio | Serie A Juric ' Fatta poca attenzione | pagato i particolari'

Gazzetta_it : Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la grande rimonta #Juve - Gazzetta_it : Botti, trainer dei cavalli di #Allegri: 'Max competente, ed è ambizioso come nel calcio' - Gazzetta_it : Cardinale: 'Milan emozionante, un gigante addormentato. Crescerà come la Serie A' #Milan - Gazzetta_it : Juve, l’attacco sterile spiegato con tre statistiche - sportli26181512 : Juric: 'Il rosso? Fallo di Mario Rui palese, la mia è stata una reazione istintiva': Juric: 'Il rosso? Fallo di Mar… -

Il rosso arriva al 73'. Quando un fallo non fischiato di Mario Rui su Singo fa infuriare Juric che protesta con troppa veemenza col quarto uomo e l'arbitro. Il risultato Massimi lo espelle. Ma ecco ...INVIATO A EMPOLI - È bello sentirsi importanti ancora a 36 anni. Olivier Giroud li ha compiuti l'ultimo giorno di settembre e mai era stato così bene negli ultimi tempi. Sempre in campo nelle prime ...Riparte il campionato di Serie A, ed è subito tour de force per l’Inter di Simone Inzaghi. Che a distanza di due settimane dalla brutta sconfitta di Udine, ricomincia il proprio cammino contro ...“Noi che facciamo sport speriamo sempre di vincere ogni gara, poi le cose cambiano. Anche a fine mercato ho sempre detto che il calcio non è solo aggiungere giocatori, il mercato influisce il 20% ...