ARERA | Concorso per 3 Posti come Funzionario

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 1 ottobre 2022) L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha indetto unPubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali. Bando diL'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha indettopubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione in prova di tre unità di personale da inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione della domanda decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e scade improrogabilmente alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione. Per informazioni dettagliate circa i ...