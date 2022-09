WWE | L’identità del “White Rabbit” verrà svelata ad Extreme Rules?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 30 settembre 2022) Per i fan che attendono con ansia di sapere chi si cela dietro le vignette delin WWE, l’attesa potrebbe finire al più presto. Le ultime notizie suggeriscono chedell’individuo che si cela dietro i misteriosi QR code potrebbe esserein occasione del prossimo Premium Live Event,. Nelle ultime settimane, i fan sono stati stuzzicati da “The” e le teorie su chi potrebbe essere il responsabile hanno invaso Internet. Sono stati fatti nomi del calibro di Karrion Kross, Edge e l’ex Superstar WWE Bray Wyatt. Chi sarà? Secondo rumor, il prossimo PPV, che si terrà l’8 ottobre a Philadelphia, in Pennsylvania, sarà il luogo in cui avla rivelazione. Purtoppo però, non è ...