Torna l’edizione domenicale di Paperissima Sprint con Roberta Lanfranchi

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 30 settembre 2022) Riil programma più divertente dell’access prime time. A partire da domenica 2 Ottobre le gag ritorneranno ad allietare le domeniche italiane. La nuova edizione conferma alla conduzionee il Gabibbo, per il quinto anno consecutivo. Ma non saranno soli, infatti ci sarà una new entry: la modella italo – brasiliana Marcia (Marcia Thereza Araujo Barros), 23 anni e tanta voglia di farsi conoscere ai telespettatori, è pronta per il suo debutto televisivo all’interno del varietà di Antonio Ricci.: il commento delle protagoniste, ormai volto abituale della trasmissione, è molto entusiasta di questo nuovo ...