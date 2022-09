Scontri in Cisgiordania, muore bambino di 7 anni (Di venerdì 30 settembre 2022) «Quando Yasser, il papà di Rayan, ha aperto la porta di casa e i soldati (israeliani) sono entrati, c’è stato un forte trambusto. Il bambino forse temeva di essere arrestato L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 settembre 2022) «Quando Yasser, il papà di Rayan, ha aperto la porta di casa e i soldati (israeliani) sono entrati, c’è stato un forte trambusto. Ilforse temeva di essere arrestato L'articolo proviene da il manifesto.

Newsinunclick : Le forze di sicurezza israeliane sono intervenute a Jenin, città palestinese nella Cisgiordania settentrionale, per… - ANSA_med : Cisgiordania: 4 palestinesi uccisi in scontri con soldati. Presidenza Anp condanna 'pericolosa escalation Israele'… - BreakingItalyNe : M.O: Scontri armati durante un'operazione delle forze israeliane nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania: 4 pal… - ANSA_med : Cisgiordania: 4 palestinesi uccisi in scontri con soldati - ultimenotizie : Quattro miliziani palestinesi sono stati uccisi stamane a #Jenin (Cisgiordania) dal fuoco dell'esercito israeliano… -