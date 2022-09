Programmi TV di stasera | venerdì 30 settembre 2022 Su Rai 3 ‘I Predatori’ di Pietro Castellitto

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 30 settembre 2022) I Predatori Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Nuova Edizione Talent Show. Tutto pronto per la dodicesima edizione di “Tale e Quale Show”. I concorrenti che si esibiranno dallo Studio 5 saranno Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino e Francesco Paolantoni che avrà, per l’occasione, un personal coach d’eccezione: Gabriele Cirilli, l’attore di casa a “Tale e Quale Show”. Tutti canteranno dal vivo, su basi e arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Confermatissima la super giuria dell’anno scorso, composta dalla “regina” del piccolo schermo Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio, ma come nel 2021, anche quest’anno ci sarà un quarto giudice – imitatore, diverso in ogni puntata. Anche gli Artisti avranno la possibilità di partecipare ...