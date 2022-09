Nanna sotto zero: l’usanza danese che fa bene ai bambini (Di venerdì 30 settembre 2022) È un’usanza che fa parte della tradizione danese, e non solo, e che spacca in due l’opinione pubblica. Perché si sa che quando ci troviamo davanti a qualcosa che non conosciamo tendiamo a criticarla, più che a comprenderla. Eppure quella pratica di far dormire i neonati nel cortile di casa o tra le strade, anche con le temperature più rigide, è diffusissima in Danimarca e in altri Paesi scandinavi, e fa anche bene anche al bebè. Prima quindi di lanciare SOS e scagliarsi di diritto contro quelle mamme che adottano una pratica lontana anni luce dalle nostre, proviamo a scoprire qualcosa in più su questa Nanna sotto zero che, secondo gli esperti, fa bene ai bambini. l’usanza danese raccontata da una mamma In Danimarca, così come negli ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 settembre 2022) È un’usanza che fa parte della tradizione, e non solo, e che spacca in due l’opinione pubblica. Perché si sa che quando ci troviamo davanti a qualcosa che non conosciamo tendiamo a criticarla, più che a comprenderla. Eppure quella pratica di far dormire i neonati nel cortile di casa o tra le strade, anche con le temperature più rigide, è diffusissima in Danimarca e in altri Paesi scandinavi, e fa ancheanche al bebè. Prima quindi di lanciare SOS e scagliarsi di diritto contro quelle mamme che adottano una pratica lontana anni luce dalle nostre, proviamo a scoprire qualcosa in più su questache, secondo gli esperti, faairaccontata da una mamma In Danimarca, così come negli ...

