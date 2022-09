Milan, Pioli: “De Ketelaere? Diventerà un campione, deve continuare così” (Di venerdì 30 settembre 2022) Stefano Pioli, alla vigilia di Empoli-Milan, non ha dubbi sulle qualità di Charles De Ketelaere e si sbilancia: "Diventerà un campione" Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 settembre 2022) Stefano, alla vigilia di Empoli-, non ha dubbi sulle qualità di Charles Dee si sbilancia: "un

