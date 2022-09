Milan, Krunic: «Nessuno credeva in noi per lo scudetto. Mi dava fastidio» (Di venerdì 30 settembre 2022) Il centrocampista del Milan Rade Krunic si è raccontato in una intervista concessa a DAZN: dalla sconfitta contro il Napoli al tricolore sul petto, le sue dichiarazioni scudetto –«Mi davano fastidio le voci che Nessuno credeva in noi per la vittoria scudetto. Da quando siamo campioni d’Italia le cose sono cambiate un pochino ma ci dà più spinta. Ci sentiamo più forti» NAPOLI – «Abbiamo fatto una partita di grande intensità, purtoppo è mancato il risultato, potevamo fare un gol soprattutto nel primo tempo. Questa grande prestazione ci può dare soltanto fiducia» LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Il centrocampista delRadesi è raccontato in una intervista concessa a DAZN: dalla sconfitta contro il Napoli al tricolore sul petto, le sue dichiarazioni–«Minole voci chein noi per la vittoria. Da quando siamo campioni d’Italia le cose sono cambiate un pochino ma ci dà più spinta. Ci sentiamo più forti» NAPOLI – «Abbiamo fatto una partita di grande intensità, purtoppo è mancato il risultato, potevamo fare un gol soprattutto nel primo tempo. Questa grande prestazione ci può dare soltanto fiducia» LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

