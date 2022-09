Migranti | atterrati all’aeroporto di Fiumicino 27 rifugiati grazie ai corridoi umanitari

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 settembre 2022)– Nuovo arrivo, oggi 30 settembre 2022, a, con due voli provenienti da Atene, di 27 richiedenti asilo originari di paesi in cui persistono conflitti, alcuni ormai decennali, e condizioni di violenza diffusa come Siria, Iraq, Congo, Sudan e Camerun. Molti hanno trascorso lunghi periodi di permanenza nei campi profughi delle isole greche, tra cui quello di Moria, a Lesbo. Il loro ingresso in Italia è reso possibile da un protocollo d’intesa tra la Comunità di Sant’Egidio e il ministero dell’Interno che prevede l’arrivo dalla Grecia nel nostro paese, in modo legale e sicuro, di richiedenti asilo, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili, come nuclei familiari numerosi e minori non accompagnati. “I– tra cui alcune donne sole con bambini – saranno accolti a Roma e subito avviati verso ...