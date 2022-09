Manifesto delle tv francesi contro i giganti dello streaming

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 30 settembre 2022) I poteri pubblici non devono cedere al ‘diktat’piattaforme Le Monde, di Delphine Ernotte, Gilles Pelisson e Nicolas de Tavernost, pag. 33 La vitalità dell’industria cinematografica francese è il risultato di un’ambizione collettiva da parteemittentiin chiaro e a pagamento e degli operatori del settore cinematografico (cinema, produttori, distributori), sostenuti dalle autorità pubbliche per oltre cinquant’anni per preservare l’eccezione culturale francese. Il principio è semplice: in cambio del suo investimento e del rispetto di vari obblighi, ogni operatore ha il diritto di sfruttare il film che ha finanziato o acquisito per un periodo di tempo predefinito, su base esclusiva e senza concorrenza. I periodi si susseguono quindi tra mezzi di trasmissione e pubblico: cinema, canali televisivi a pagamento, ...