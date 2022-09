F1: Gp Singapore, Ferrari domina seconde libere, Sainz leader davanti a Leclerc (Di venerdì 30 settembre 2022) Singapore, 30 set. - (Adnkronos) - Dominio Ferrari nelle seconde prove libere del Gp di Singapore sul circuito di Yas Marina. Lo spagnolo Carlos Sainz è il più veloce con il tempo di 1'42"587 davanti al monegasco Charles Leclerc (1'42"882). Terzo l'inglese della Mercedes George Russell (1'42"911) che si lascia alle spalle il leader iridato, l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'42"926) e il connazionale e compagno di squadra Lewis Hamilton (1'43"182). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022), 30 set. - (Adnkronos) - Dominionelleprovedel Gp disul circuito di Yas Marina. Lo spagnolo Carlosè il più veloce con il tempo di 1'42"587al monegasco Charles(1'42"882). Terzo l'inglese della Mercedes George Russell (1'42"911) che si lascia alle spalle iliridato, l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'42"926) e il connazionale e compagno di squadra Lewis Hamilton (1'43"182).

