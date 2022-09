Elodie | “Io donna di sinistra Meloni? Spero non si torni indietro su diritti”

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sono unadi. Ha vinto Giorgia, farà quello che deve fare, sperando che non sisuiacquisiti. Basta, per il resto vedremo”., sul palco di Propaganda Live, si esprime così dopo le elezioni politiche 2022 che hanno decretato la vittoria del centrodestra trascinato da Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia. “Sono nata e cresciuta in periferia, mi sono sempre ritrovata a. Ho amici di destra, litighiamo ma ci vogliamo bene: c’è sempre un punto di incontro se non si è estremisti. Ora i miei amici sono contenti ma non si sentono rappresentati. Sui, dall’aborto all’omotransfobia, siamo d’accordo”, dice la cantante. Scorrono ...

Adnkronos

'Sono unadi sinistra. Ha vinto Giorgia Meloni, farà quello che deve fare, sperando che non si torni indietro sui diritti acquisiti. Basta, per il resto vedremo'., sul palco di Propaganda Live, si ......'fascio' è un'altra"