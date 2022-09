Covid, mascherine obbligatorie in ospedali e RSA: cosa cambia dal 1 ottobre (Di venerdì 30 settembre 2022) Erano attese novità dal ministero della Salute in merito all’utilizzo delle mascherine. E il Ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con le nuove disposizioni in merito all’utilizzo delle mascherine. Dove bisogna ancora utilizzare le misure di protezione? Fino a Quando? Le novità nell’ordinanza del ministro della Salute Il Ministro nel suo provvedimento ha prorogato l’utilizzo delle mascherine fino a 31 ottobre negli ospedali, nelle Rsa, negli hospice, nelle strutture riabilitative e residenziali per anziani. Se da una parte la nuova misura è diretta a tutelare le categorie più fragili e quindi più a rischio, dall’altra resta ferma su quelle che erano le aspettative per l’uso dei dispositivi sui mezzi pubblici: da domani, sabato 1 ottobre, niente più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) Erano attese novità dal ministero della Salute in merito all’utilizzo delle. E il Ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con le nuove disposizioni in merito all’utilizzo delle. Dove bisogna ancora utilizzare le misure di protezione? Fino a Quando? Le novità nell’ordinanza del ministro della Salute Il Ministro nel suo provvedimento ha prorogato l’utilizzo dellefino a 31negli, nelle Rsa, negli hospice, nelle strutture riabilitative e residenziali per anziani. Se da una parte la nuova misura è diretta a tutelare le categorie più fragili e quindi più a rischio, dall’altra resta ferma su quelle che erano le aspettative per l’uso dei dispositivi sui mezzi pubblici: da domani, sabato 1, niente più ...

