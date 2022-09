Conferenza stampa Inzaghi: «Dove ci sono io arrivano ricavi e trofei. Ora svoltiamo» (Di venerdì 30 settembre 2022) Le parole del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi nella Conferenza stampa pre Roma: le dichiarazioni verso il big match e una frecciata ROMA – «Gara molto impegnativa, fatta di duelli. Una squadra forte, con un grande allenatore. Dobbiamo prepararci bene, da ieri ho rivisto tutti i ragazzi. Abbiamo analizzato la sconfitta di Udine e nello stesso tempo abbiamo preparato la sfida di domani» ricavi – «La società è sempre presente e mi supporta in ogni momento. Parla la mia storia, Dove arrivo io aumentano i ricavi, diminuiscono le perdite e aumentano i trofei, così è successo alla Lazio e anche qui. Sappiamo di avere qualche punto di ritardo, stiamo lavorando: il tempo nella sosta non è stato tantissimo, avendo avuto via tanti giocatori. Però già da ieri l’analisi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Le parole del tecnico dell’Inter Simonenellapre Roma: le dichiarazioni verso il big match e una frecciata ROMA – «Gara molto impegnativa, fatta di duelli. Una squadra forte, con un grande allenatore. Dobbiamo prepararci bene, da ieri ho rivisto tutti i ragazzi. Abbiamo analizzato la sconfitta di Udine e nello stesso tempo abbiamo preparato la sfida di domani»– «La società è sempre presente e mi supporta in ogni momento. Parla la mia storia,arrivo io aumentano i, diminuiscono le perdite e aumentano i, così è successo alla Lazio e anche qui. Sappiamo di avere qualche punto di ritardo, stiamo lavorando: il tempo nella sosta non è stato tantissimo, avendo avuto via tanti giocatori. Però già da ieri l’analisi ...

Ettore_Rosato : Oggi conferenza stampa a #Napoli, a ringraziare per l’elezione - qui come in #Friuli Venezia Giulia - e a raccontar… - GiovaAlbanese : Domani alle 14 conferenza stampa di #Allegri, alla vigilia di #JuveBologna. - GiuseppeConteIT : Conferenza stampa in diretta da Roma: - MilanLiveIT : #EmpoliMilan: le parole di #Pioli in conferenza stampa?? - RadioRossonera : Le parole di #Pioli in conferenza stampa: dalle condizioni di #Rebic e #Origi, all'inserimento dei nuovi ?? -