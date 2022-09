Challenger Lisbona | Zeppieri fuori ai quarti di finale | passa Misolic

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 settembre 2022) Giulioviene estromesso aididel torneo“Del Monte Lisboa Belem Open” che si disputa su campi in terra battuta a. Il tennista romano ha ceduto con il punteggio di 6-4 6-4 all’austriaco Filip, numero 141 del ranking mondiale. Il 20enne italiano aveva vinto due partite: in due set contro il tedesco Jahn e in rimonta nel derby contro Agamenone. Nella giornata di oggi non ha sfruttato ben sette palle break sulle nove concesse dall’avversario, perdendo la battuta sul 4-4 del primo set e sul 2-2 del secondo set, non riuscendo più a ricucire lo svantaggio.tornerà in campo la settimana prossima il riccodi Parma, sempre sulla terra rossa. SportFace.