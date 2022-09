Caos Lombardia: Attilio Fontana "rotto rapporto di fiducia" con Letizia Moratti (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rompe con la sua vice Letizia Moratti. Il rapporto si è rotto. Le deleghe le saranno ritirate dopo una riflessione con i leader di centrodestra. Dopo l'incontro, in una note, il presidente conferma che Moratti non può più far parte della squadra. Moratti ha infatti dichiarato di essere pronta a correre per le prossime regionali lombarde. Ha parlato di patto tra lei e Fontana, una stafetta, che Fontana ha sempre smentito. Non è solo una crisi regionale, ma nazionale. Salvini quaesto pomeriggio è andato da Silvio Berlusconi e ha incassato la promessa che Forza Italia punta su Fontana. La Lega indebolità teme che FdI possa adesso dire ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 settembre 2022) Il presidente della Regione, rompe con la sua vice. Ilsi è. Le deleghe le saranno ritirate dopo una riflessione con i leader di centrodestra. Dopo l'incontro, in una note, il presidente conferma chenon può più far parte della squadra.ha infatti dichiarato di essere pronta a correre per le prossime regionali lombarde. Ha parlato di patto tra lei e, una stafetta, cheha sempre smentito. Non è solo una crisi regionale, ma nazionale. Salvini quaesto pomeriggio è andato da Silvio Berlusconi e ha incassato la promessa che Forza Italia punta su. La Lega indebolità teme che FdI possa adesso dire ...

