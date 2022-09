Anziana uccisa a Siena, due persone fermate per omicidio e rapina. Stordita e strangolata con un laccio di scarpe (Di venerdì 30 settembre 2022) Una rapina trasformatasi in omicidio. Ci sono due fermati e un denunciato nell’ambito dell’inchiesta sulla morte a Siena dell’81enne Anna Maria Burrini. I reati di rapina e omicidio volontario sono stati contestati a due cittadini ucraini, un uomo di 39 anni e la nipote di 25. Il primo è stato ex inquilino della vittima che affittava camere della sua casa in largo Sassetta a Siena dove poi è stata uccisa. Quest’ultimo, è stato spiegato dalla polizia in conferenza stampa, è risultato essere stato già condannato per omicidio nel suo paese d’origine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il 39enne, operaio, godeva della fiducia dell’Anziana dopo aver dimorato nella sua abitazione fino a 7 mesi fa e per aver trovato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Unatrasformatasi in. Ci sono due fermati e un denunciato nell’ambito dell’inchiesta sulla morte adell’81enne Anna Maria Burrini. I reati divolontario sono stati contestati a due cittadini ucraini, un uomo di 39 anni e la nipote di 25. Il primo è stato ex inquilino della vittima che affittava camere della sua casa in largo Sassetta adove poi è stata. Quest’ultimo, è stato spiegato dalla polizia in conferenza stampa, è risultato essere stato già condannato pernel suo paese d’origine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il 39enne, operaio, godeva della fiducia dell’dopo aver dimorato nella sua abitazione fino a 7 mesi fa e per aver trovato ...

