Thierry Henry si sfoga | “Var uccide gioia di giocare a calcio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022)si èto contro il Var ai microfoni di beIN Sports. Questo il commento dell’attuale viceallenatore del Belgio: “Nelsiamo ancora indietro, abbiamo così tanto da imparare. Quello che posso vedere nel football americano, nel rugby, nel cricket o qualunque cosa sia, il tennis, il Var è istantaneo. Con il Var, quello che mi dà fastidio è che non è abbastanza veloce. Poi è ancora una decisione di qualcuno su un ‘camion’ o ovunque si trovi, perché non è il Var che fa la decisione, il Var è lì solo per far presente una situazione. Quello che vogliamo vedere è il gioco che va avanti. Un’altra cosa molto difficile da accettare, specialmente per me è che segnavo gol quando ero calciatore è che adesso delle volte non sai neppure se puoi festeggiare. Devo festeggiare? Posso festeggiare? Non devo farlo? ...