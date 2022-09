Scrunchies | rossetti marroni e code a fontana non sono mai passati di moda

Leggi su iodonna

(Di giovedì 29 settembre 2022) Indimenticabili e dall’inconfondibile “effetto nostalgia” cialcuni trend beauty che non passano mai di, ma anzi, dettano ancora tendenza. Le nuove generazioni lo sanno bene, è infatti la Gen Z ad aver riportato in auge attraverso il social TikTok alcuni look del passato, riproponendoli e reinterpretandoli in chiave moderna. Ecco quelli che saranno i trend beauty AI 2022/23. Ieri e oggi, comecambiate le celeb guarda le foto Leggi anche › Beauty anni 90: perché amiamo ...