Per tutti l’aggiornamento iOS 16.1 beta 3: tutte le novità pubbliche (Di giovedì 29 settembre 2022) Arrivano ulteriori novità direttamente dal mondo Apple, per quanto concerne l’aggiornamento iOS 16.1 e la tanto attesa beta 3, visto che ora possiamo finalmente proiettarci verso la beta pubblica. Dopo i primi riscontri forniti nella giornata di ieri con un primo articolo a tema, infatti, ora tocca concentrarsi sulla versione del pacchetto software resa disponibile per tutti coloro che hanno deciso di partecipare al programma in questione. Vediamo in quale direzione stiamo andando e, soprattutto, quali plus aggiuntivi sono stati garantiti agli utenti della mela morsicata. Un altro passo in avanti assicurato all’aggiornamento iOS 16.1 con la beta 3: le novità pubbliche Per farvela breve, con l’aggiornamento iOS ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Arrivano ulterioridirettamente dal mondo Apple, per quanto concerneiOS 16.1 e la tanto attesa3, visto che ora possiamo finalmente proiettarci verso lapubblica. Dopo i primi riscontri forniti nella giornata di ieri con un primo articolo a tema, infatti, ora tocca concentrarsi sulla versione del pacchetto software resa disponibile percoloro che hanno deciso di partecipare al programma in questione. Vediamo in quale direzione stiamo andando e, soprattutto, quali plus aggiuntivi sono stati garantiti agli utenti della mela morsicata. Un altro passo in avanti assicurato aliOS 16.1 con la3: lePer farvela breve, coniOS ...

