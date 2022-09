Ospedale di Messina: Concorso per 2 Dirigenti Medici (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Dirigente Medico in disciplina di gastroenterologia. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 1290 del 13 luglio 2022, é indetta procedura concorsuale, per titoli e prove d'esame, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico per la disciplina di gastroenterologia. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell'A.O.U. (www.polime.it - Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso). Le domande di partecipazione ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” diha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Dirigente Medico in disciplina di gastroenterologia. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi comunica che con delibera del commissario straordinario n. 1290 del 13 luglio 2022, é indetta procedura concorsuale, per titoli e prove d'esame, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico per la disciplina di gastroenterologia. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell'A.O.U. (www.polime.it - Amministrazione trasparente - Bandi di). Le domande di partecipazione ...

