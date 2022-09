Omicidio Rione Traiano | 53enne ucciso a colpi di pistola | è caccia al killer

(Di giovedì 29 settembre 2022) La vittima è Sergio Carparelli, l'uomo è stato trovato nella notte in via Marco Aurelio a Napoli. Aperte le indagini per ricostruire dinamica e ...

La vittima è Sergio Carparelli, l'uomo è stato trovato nella notte in via Marco Aurelio a Napoli. Aperte le indagini per ricostruire dinamica e ...nella notte a Napoli. Un uomo è stato trovato morto, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, in via Marco Aurelio, nelTraiano. La vittima è Sergio Carparelli, 54 anni. Sul posto ...La vittima è Sergio Carparelli, l'uomo è stato trovato nella notte in via Marco Aurelio. Aperte le indagini per ricostruire dinamica e movente ...Pochi mesi dopo l’ultimo delitto la camorra torna a uccidere. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso nel quartiere Soccavo di Napoli. La vittima, raggiunta con diversi colpi d’arma d ...