Nicole | 10 in pagella in tutte le materie | la super - studentessa premiata dal presidente Mattarella

In pagella tutti 10 e alla Maturità 110 e lode: l'anconetana Nicole Messina sarà Alfiere della Repubblica ANCONA- L'impegno scolastico coltivando contestualmente hobby e passioni della vita. La storia dell'anconetana Nicole Messina, ex studentessa del Liceo Scientifico Savoia di Ancona, ha conquistato tut ...ANCONA - Una studentessa anconetana tra i 25 Alfieri della Repubblica che il 10 ottobre riceveranno al Palazzo del Quirinale dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica.