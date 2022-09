Meloni fa gli auguri a Berlusconi: Un grande abbraccio (Di giovedì 29 settembre 2022) “Tantissimi auguri a Silvio Berlusconi per il suo compleanno. Un grande abbraccio”. Cosi’ la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) “Tantissimia Silvioper il suo compleanno. Un”. Cosi’ la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

