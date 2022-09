Lombardia, via libera alla realizzazione di cimiteri per gli animali da compagnia (Di giovedì 29 settembre 2022) La Commissione consiliare Sanità della Regione Lombardia, presieduta da Emanuele Monti (Lega), ha approvato a larga maggioranza (solo due astensioni: Azione e M5S) il progetto di legge che disciplina la realizzazione, localizzazione e gestione dei cimiteri per animali d’affezione. Il documento, di cui Claudia Carzeri (FI) è relatrice e promotrice insieme a Consiglieri di diversi gruppi di maggioranza e del gruppo Misto, intende stabilire una normativa uniforme e completa circa la realizzazione di tali aree, assicurando la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, nonché garantire la tutela dell’igiene pubblica, dell’ambiente e della salute. “La mia proposta – ha spiegato Claudia Carzeri – nasce dal fatto che, nelle case italiane, la presenza di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 settembre 2022) La Commissione consiliare Sanità della Regione, presieduta da Emanuele Monti (Lega), ha approvato a larga maggioranza (solo due astensioni: Azione e M5S) il progetto di legge che disciplina la, localizzazione e gestione deiperd’affezione. Il documento, di cui Claudia Carzeri (FI) è relatrice e promotrice insieme a Consiglieri di diversi gruppi di maggioranza e del gruppo Misto, intende stabilire una normativa uniforme e completa circa ladi tali aree, assicurando la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i lorodeceduti, nonché garantire la tutela dell’igiene pubblica, dell’ambiente e della salute. “La mia proposta – ha spiegato Claudia Carzeri – nasce dal fatto che, nelle case italiane, la presenza di ...

