LIVE Sinner-Borges, ATP Sofia 2022 in DIRETTA: nel pomeriggio parte la rincorsa alle Finals di Torino (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:55 Ora scendono in campo Carreno Busta (ESP) e Huesler (SVI). Al termine di questo incontro, ma comunque non prima delle 17.00, sarà il momento del debutto di Jannik Sinner. 14:53 Si sono concluse le prime due sfide in programma quest'oggi a Sofia, il tedesco Struff ha avuto la meglio del francese Humbert per 6-3 6-1, e purtroppo, è appena arrivata la sconfitta subita di rimonta dal nostro Lorenzo Sonego, battuto dal giovane danese Rune con il punteggio 6-7(1) 6-4 6-3. 14:50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Nuno Borges, valido per il secondo turno, nonché ottavi di finale, del torneo ATP 250 di Sofia

