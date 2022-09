Leone (Di giovedì 29 settembre 2022) Consigli per ottenere il massimo nelle prossime tre settimane: 1) Metti nel gioco lo stesso impegno che metti nel lavoro, se non di più. 2) Datti il permesso di fare qualsiasi cosa abbia integrità e sia alimentata dalla compassione. 3) Parti... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 29 settembre 2022) Consigli per ottenere il massimo nelle prossime tre settimane: 1) Metti nel gioco lo stesso impegno che metti nel lavoro, se non di più. 2) Datti il permesso di fare qualsiasi cosa abbia integrità e sia alimentata dalla compassione. 3) Parti... Leggi

tancredipalmeri : Niente da vedere, solo Manolas che scappa via quando un leone gli ruggisce accanto durante un video promozionale - PBPcalcio : Ale è il figlio di un mio caro amico, ha solo 4 anni,Ha affrontato un problema e sta combattendo come un leone. Il… - teatrolafenice : «Pax tibi, Marce, evangelista meus» con queste parole, inscritte per sempre nel libro aperto del nostro e vostro Le… - DOMENIC0_LEONE : RT @Giorgiolaporta: Vedo persone del mondo della #cultura e dello #spettacolo intolleranti e rabbiose che insultano chi ha votato Giorgia #… - MarcellaDAngel6 : RT @UnoFRAtanti: Pensare che la vita ti tratti bene perché sei una buona persona è come sperare che un leone non ti mangi perché sei vegano. -