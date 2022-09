Lego va sempre meglio (Di giovedì 29 settembre 2022) In un periodo di crisi e difficoltà per le aziende, il colosso dei mattoncini ha aumentato il proprio fatturato del 17% nei primi sei mesi dell'anno ed è pronta ad accelerare sui propri investimenti strategici Leggi su wired (Di giovedì 29 settembre 2022) In un periodo di crisi e difficoltà per le aziende, il colosso dei mattoncini ha aumentato il proprio fatturato del 17% nei primi sei mesi dell'anno ed è pronta ad accelerare sui propri investimenti strategici

asteMattonicini : - _felisiahale : 00:00 è stato meraviglioso vederti in live oggi, vederti ridere e sorridere con noi. sai, ogni giorno che passa mi… - cheaterbag : RT wireditalia '72 centimetri di lunghezza per la riproduzione della nave spaziale della serie parte di Star Wars,… - wireditalia : 72 centimetri di lunghezza per la riproduzione della nave spaziale della serie parte di Star Wars, che è anche uno… - GoldenDaveMno : @UnbannedF @Cocci1309 @LEGO_Group È indifferente, sempre nell’umido dovresti stare -