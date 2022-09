Le assurde critiche ai capelli di Samantha Cristoforetti: “Una donna non si presenta così” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Grazie a tutti gli italiani che mi hanno sempre supportato”: così Samantha Cristoforetti ha omaggiato il nostro Paese dopo essere stata nominata comandante della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Un traguardo importante per l’Italia, reso ancora più luminoso dal fatto che AstroSamantha sia la prima donna europea a ricoprire questo prestigiosissimo ruolo. Ma per molti ciò non è bastato a risparmiarle assurde critiche fuori luogo su aspetti che con la scienza e le stelle hanno ben poco a che fare. Già, perché un gran numero di utenti ha commentato le foto di Cristoforetti felice per il nuovo titolo criticandone aspramente il taglio di capelli. Incredibile a dirsi, ma è proprio così. Le critiche ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) “Grazie a tutti gli italiani che mi hanno sempre supportato”:ha omaggiato il nostro Paese dopo essere stata nominata comandante della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Un traguardo importante per l’Italia, reso ancora più luminoso dal fatto che Astrosia la primaeuropea a ricoprire questo prestigiosissimo ruolo. Ma per molti ciò non è bastato a risparmiarlefuori luogo su aspetti che con la scienza e le stelle hanno ben poco a che fare. Già, perché un gran numero di utenti ha commentato le foto difelice per il nuovo titolo criticandone aspramente il taglio di. Incredibile a dirsi, ma è proprio. Le...

