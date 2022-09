La partita a scacchi tra Meloni e Salvini su squadra e agenda di governo

Leggi su agi

(Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - Un confronto durato circa un'ora con in primo piano tutte le "priorità e urgenze" che la coalizione deve affrontare. Così i rispettivi partiti descrivono l'atteso faccia a faccia tra Giorgiae Matteo, il primo dopo la vottoria alle elezioni. "Unità di intenti e grande collaborazione", professano da Fratelli d'Italia e Lega. "Non si è parlato né oggi e né in questi giorni di nomi, incarichi, attribuzioni di deleghe né separazioni di ministeri e sono prive di fondamento retroscena di stampa su presunti veti, così come le notizie già smentite da Palazzo Chigi su un 'patto'-Draghi", si sottolinea da via della Scrofa. Il colloquio avviene all'indomani del primo faccia a faccia con Antonio Tajani, in rappresentanza dell'altro principale partito alleato, Forza Italia. E se, da una parte, corrisponderebbe al vero ...