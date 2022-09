La Borsa chiude in profondo rosso ai minimi da novembre 2020 (Di giovedì 29 settembre 2022) Chiusura in profondo rosso per la Borsa di Milano, maglia nera in Europa, affondata dal balzo oltre le attese dell’inflazione tedesca, salita a settembre al 10,9%, e dai timori di recessione globale accesi dalla stretta monetaria avviata dalle banche centrali. L’indice Ftse Mib ha terminato la sessione con un ribasso del 2,40% a 20.352 punti, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Chiusura inper ladi Milano, maglia nera in Europa, affondata dal balzo oltre le attese dell’inflazione tedesca, salita a settembre al 10,9%, e dai timori di recessione globale accesi dalla stretta monetaria avviata dalle banche centrali. L’indice Ftse Mib ha terminato la sessione con un ribasso del 2,40% a 20.352 punti, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

