Infortunati Juve | la verità su Miretti e il triplo ritorno

(Di giovedì 29 settembre 2022)ancora da valutare in vista dell’imminente 8^ giornata di campionato. Allegri potrebbe fare a meno di, il quale ha accusato un problema alla caviglia durante il recente impegno della Nazionale Under 21. Sorride Massimiliano Allegri in un momento decisamente complicato dal punto di vista dei risultati. Il tecnico bianconero potrà contare sui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

junews24com : Juve Bologna, l’infermeria si svuota: quanti big di ritorno per Allegri! - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Allegri sorride: recuperati tre infortunati #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Juventus, Allegri sorride: recuperati tre infortunati #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - junews24com : Juve Bologna, l'infermeria si svuota: quanti big di ritorno per Allegri! - - zazoomblog : Top 5 news 27-09-2022 - ore 19: il monte ingaggi Juve le condizioni degli infortunati e il rientro di Ibra - #27-09… -

Sky Sport

In attacco, invece, toccherà allaformato Serbia.Nellain dubbio Miretti. Tutti gli squalificati e gliin A, squadra per squadra (in ordine alfabetico) per l'8giornata CONFERMATO 1 MESE DI STOP PER BROZOVIC Brozovic è rientrato a ... Juventus, bilancio nazionali e recupero infortunati: buone notizie per Allegri La prima sosta nazionali della stagione 2022-2023 si è conclusa in chiaroscuro per ciò che riguarda il Milan: se la maggior parte, tra i 17 convocati totali, ha avuto modo di riposare ...Dalla separazione con Sinisa alla scelta di legarsi all’italo-brasiliano, il ds del Bologna ci spiega il momento della squadra e della società ...