Immobile | “Settimana tormentata in Nazionale? Creato un caso inutile”

Ciro Immobile ha parlato a margine della Partita della Pace in programma il prossimo 14 novembre. Questo il commento dell'attaccante della Lazio: "Settimana tormentata in Nazionale? E' stato Creato un caso inutile. C'è stata la situazione della mia foto in partenza ma stavo soltanto aspettando che scendesse dall'aereo Mancini che era andato a votare. E' stata una casualità, stavo per partire nonostante non potessi giocare, poi alla fine anche lui era d'accordo che dovessi tornare a casa per le visite, era inutile fare il viaggio. Erano tutti felici e contenti, un po' meno io che volevo giocare. Però quanto capita un infortunio ci sta. Non era una cosa grave, ma rischiosa. Siamo stati tutti sulla stessa lunghezza d'onda nel non rischiare e sono tornato ...

