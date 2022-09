Il commercio internazionale via mare continua a crescere (Di giovedì 29 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – Il commercio internazionale via mare a livello mondiale continuerà a crescere: si prevede +1,1% nel 2022 (12,2 miliardi di tonnellate) e +2,3% nel 2023. E' quanto emerge dal nono Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy”, presentato a Napoli da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) nell'ambito della Naples Shipping Week 2022, settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare, di cui SRM è knowledge partner. Il Rapporto 2022 di SRM sui Trasporti Marittimi e la Logistica ha affrontato quest'anno l'analisi dei fenomeni connessi all'economia marittima, generati dai due eventi disruptive degli ultimi tempi: la pandemia, con le sue varianti virali, e la guerra Russia-Ucraina, che sta portando a significativi cambiamenti in termini di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – Ilviaa livello mondiale continuerà a: si prevede +1,1% nel 2022 (12,2 miliardi di tonnellate) e +2,3% nel 2023. E' quanto emerge dal nono Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy”, presentato a Napoli da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) nell'ambito della Naples Shipping Week 2022, settimanadello shipping e della cultura del, di cui SRM è knowledge partner. Il Rapporto 2022 di SRM sui Trasporti Marittimi e la Logistica ha affrontato quest'anno l'analisi dei fenomeni connessi all'economia marittima, generati dai due eventi disruptive degli ultimi tempi: la pandemia, con le sue varianti virali, e la guerra Russia-Ucraina, che sta portando a significativi cambiamenti in termini di ...

