I calciatori dell’Iran si coprono le maglie con giubbotti neri. Solidarietà alle donne in lotta (video) (Di giovedì 29 settembre 2022) I giocatori della nazionale di calcio maschile iraniana hanno espresso Solidarietà alle proteste delle donne nel Paese. Prima della partita amichevole con il Senegal, giocata in Austria, hanno coperto con giubbotti neri le proprie maglie durante l’esecuzione dell’inno. Un gesto di aperta Solidarietà verso le donne che protestano dopo la morte di Mahsa Amini e Hadis Najafi. La Solidarietà dei calciatori “Siamo sempre dalla parte delle persone che al momento non chiedono altro che i loro diritti fondamentali”, ha scritto il centrocampista Alireza Jahanbakhsh su Instagram. Jahanbakhsh, che gioca per il Feyenoord nei Paesi Bassi, in precedenza non aveva potuto commentare le proteste perché non gli era stato consentito ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) I giocatori della nazionale di calcio maschile iraniana hanno espressoproteste dellenel Paese. Prima della partita amichevole con il Senegal, giocata in Austria, hanno coperto conle propriedurante l’esecuzione dell’inno. Un gesto di apertaverso leche protestano dopo la morte di Mahsa Amini e Hadis Najafi. Ladei“Siamo sempre dalla parte delle persone che al momento non chiedono altro che i loro diritti fondamentali”, ha scritto il centrocampista Alireza Jahanbakhsh su Instagram. Jahanbakhsh, che gioca per il Feyenoord nei Paesi Bassi, in precedenza non aveva potuto commentare le proteste perché non gli era stato consentito ...

mauroberruto : 'Noi calciatori non possiamo esprimerci,ma non sono più in grado di tollerare il silenzio. L’esclusione dalla squad… - ziovinantia : RT @CodiceQ: Un giubbotto nero indossato durante l’esecuzione dell’inno nazionale per coprire la maglia e lo stemma che vi campeggia. In qu… - Labellasospesa : RT @CodiceQ: Un giubbotto nero indossato durante l’esecuzione dell’inno nazionale per coprire la maglia e lo stemma che vi campeggia. In qu… - ArbitElegan : RT @CodiceQ: Un giubbotto nero indossato durante l’esecuzione dell’inno nazionale per coprire la maglia e lo stemma che vi campeggia. In qu… - settecoppeotto : RT @CodiceQ: Un giubbotto nero indossato durante l’esecuzione dell’inno nazionale per coprire la maglia e lo stemma che vi campeggia. In qu… -