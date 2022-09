Due ex naufraghe dell’Isola dei Famosi nei guai: chiesti 4 anni di carcere (Di giovedì 29 settembre 2022) Un’altra notizia di cronaca scuote L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui i pm hanno chiesto quattro anni di reclusione per le gemelle Eleonora e Concetta De Vivo, ex naufraghe nella sesta edizione del reality. L’accusa, per loro, è di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Sono entrambe imputate nel processo Ruby Ter. Maria Emanuela Mascalchi, avvocata difensore delle gemelle ex naufraghe de L’Isola, sostiene invece che non vi siano prove per arrivare a una condanna, e ne ha chiesto quindi l’assoluzione. Le gemelle De Vivo hanno preso parte a L’Isola dei Famosi nel 2008, quando il reality andava ancora in onda su Rai 2 ed era condotto da Simona Ventura. Quell’edizione vide il trionfo ... Leggi su diredonna (Di giovedì 29 settembre 2022) Un’altra notizia di cronaca scuote L’Isola dei, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui i pm hanno chiesto quattrodi reclusione per le gemelle Eleonora e Concetta De Vivo, exnella sesta edizione del reality. L’accusa, per loro, è di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Sono entrambe imputate nel processo Ruby Ter. Maria Emanuela Mascalchi, avvocata difensore delle gemelle exde L’Isola, sostiene invece che non vi siano prove per arrivare a una condanna, e ne ha chiesto quindi l’assoluzione. Le gemelle De Vivo hanno preso parte a L’Isola deinel 2008, quando il reality andava ancora in onda su Rai 2 ed era condotto da Simona Ventura. Quell’edizione vide il trionfo ...

