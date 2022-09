Di Fusco a muso duro con Cassano | “Lui è lo scappato di casa | lo hanno cacciato dappertutto”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 29 settembre 2022) Non si sono placate le polemiche sulle dichiarazioni di Antonioche ha detto “Diego Armando Maradona ha vinto lo scudetto con degli scappati di“. Riferimento alla squadra che vinse il primo scudetto nella stagione 1986-1987, di cui faceva parte Raffaele Diche replica ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli all’ex calciatore della Roma: “Siamo già abituati alle ‘cassanate’ e poi c’è da dire chenon ha tanta dimestichezza con la lingua italiana. Bisogna capire cosa intendeva dire, certo detto in quel modo è un’offesa. Se c’è unodiè lui, un calciatore che è statoda tutte le parti nonostante avesse delle doti tecniche enormi”. Diha poi proseguito: “Era un gran bel giocatore, ma poi non ha fatto ...