Crescita verso frenata: Pil 2023 cala a 0,6%. Centrodestra già studia (difficile) manovra (Di giovedì 29 settembre 2022) Crescita rivista al rialzo al 3,3% nel 2022, ma in netta frenata nel 2023, quando si attesterà allo 0,6%. E' questo il quadro che il governo di Mario Draghi lascia al nuovo esecutivo con la Nota di aggiornamento al Def, approvata in Consiglio dei ministri. Il documento, base per costruire la legge di bilancio, è stato approvato solo nella parte del tendenziale, con uno scenario a legislazione vigente, senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2023-2025. Per l`anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del Pil aumenti del 3,3%, rispetto al 3,1% contenuto nello scenario programmatico del Def approvato in aprile, grazie alla Crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del Pil nella seconda metà dell`anno. ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 settembre 2022)rivista al rialzo al 3,3% nel 2022, ma in nettanel, quando si attesterà allo 0,6%. E' questo il quadro che il governo di Mario Draghi lascia al nuovo esecutivo con la Nota di aggiornamento al Def, approvata in Consiglio dei ministri. Il documento, base per costruire la legge di bilancio, è stato approvato solo nella parte del tendenziale, con uno scenario a legislazione vigente, senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio-2025. Per l`anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del Pil aumenti del 3,3%, rispetto al 3,1% contenuto nello scenario programmatico del Def approvato in aprile, grazie allasuperiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del Pil nella seconda metà dell`anno. ...

Osserv_Digital : L’attenzione da parte delle aziende verso la misurazione delle prestazioni di sostenibilità è in continua crescita,… - blello2 : Ma se il nort stream sabotato, è chiuso verso l'Europa, come mai perde. Ma soprattutto perchè schizza il prezzi ???… - virtrag : @Leonardobecchet E focalizzarsi invece sulla crescita economica affinché le benedette opportunità di lavoro aumenti… - MisakiKotoko4 : RT @UmbertoFilippin: @valy_s Sabotandoli, la Russia, ottiene tre piccioni con una fava: mettere in ginocchio l'Europa, e allo stesso tempo… -