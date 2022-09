FGuardiella : Coppia intossicata in casa da monossido carbonio nel Goriziano - Ansa_Fvg : Coppia intossicata in casa da monossido carbonio nel Goriziano. Portata in ospedale. Non ancora stabilite le cause… - Gazzettino : Coppia intossicata dal #monossido di carbonio finisce all'ospedale - ilgoriziano : Coppia intossicata dal monossido di carbonio, ricoverata a #Gorizia. #ilgoriziano ?? SEGUICI anche su Instagram ->… - friulioggi : COPPIA FINISCE IN OSPEDALE INTOSSICATA DAL MONOSSIDO DI CARBONIO -

Sky Tg24

I due sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio. Nelle prime ore di oggi, giovedì 29 settembre, intorno alle 5, la Sores ha coordinato un soccorso per unadal monossido di carbonio in una frazione del comune di San Floriano. Per cause al vaglio, unadi circa 60 anni, è rimastadopo aver respirato monossido di ...TEMI: allagamenti friuli maltempo aquileia maltempo friuli meteo friuli venezia giulia notizie aquileia notizie fvg strade allagate Ultime Notiziefinisce in ospedaledal ... Coppia intossicata in casa da monossido carbonio nel Goriziano SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO) - Una coppia è rimasta intossicata in modo grave per aver respirato monossido di carbonio. Il fatto è accaduto nella abitazione di un frazione del Comune ...Una coppia è rimasta intossicata in modo grave per aver respirato monossido di carbonio. Il fatto è accaduto nella abitazione di un frazione del Comune di San Floriano, in provincia di Gorizia. (ANSA) ...