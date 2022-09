Alex Sandro sempre più corteggiato: scambio incredibile in vista (Di giovedì 29 settembre 2022) Alex Sandro è da anni un giocatore di riferimento della Juve, ma non è da escludere un suo inserimento in un clamoroso e pazzesco scambio. La Juventus sicuramente ha in Alex Sandro un giocatore che ormai da tantissimi anni e una delle colonne della squadra, mai il rendimento delle ultime stagioni del brasiliano è stato sicuramente molto deludente, per questo motivo sembra essere un passo dalla cessione. LaPresseSono ormai moltissime le persone che negli ultimi anni hanno deciso di criticare in maniera molto aspra e convinta Alex Sandro, un giocatore che era arrivato a Torino dimostrando pienamente il suo talento. Il brasiliano infatti aveva il difficile e arduo compito di sostituire un campione fenomenale come Patrice Evra, con il francese che aveva deciso ormai di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 29 settembre 2022)è da anni un giocatore di riferimento della Juve, ma non è da escludere un suo inserimento in un clamoroso e pazzesco. La Juventus sicuramente ha inun giocatore che ormai da tantissimi anni e una delle colonne della squadra, mai il rendimento delle ultime stagioni del brasiliano è stato sicuramente molto deludente, per questo motivo sembra essere un passo dalla cessione. LaPresseSono ormai moltissime le persone che negli ultimi anni hanno deciso di criticare in maniera molto aspra e convinta, un giocatore che era arrivato a Torino dimostrando pienamente il suo talento. Il brasiliano infatti aveva il difficile e arduo compito di sostituire un campione fenomenale come Patrice Evra, con il francese che aveva deciso ormai di ...

cavmar2000 : Svincolati: Alex Sandro, Hisay, Adli, Tameze, Alvarez, Barrow 1 Acquisti: Valeri 1, Ibanez 1, Kostic 5, Saelemeake… - Enrico86190398 : @sarettaaacm no no l'unico ritardo qui è di Alex Sandro, sei ancora in tempo - giuseppeJ1306 : Alex Sandro quando ha il pallone tra i piedi - emahincredibile : @GioTroppoTop @_thegod_father c'era higua ma era un bollito e non voleva più stare in italia. c'era douglas e stava… - ZonaBianconeri : RT @mancusino17: La juve più forte dal 2011 al 2022 secondo una pagina Facebook juventina. La mia correzione: Evra > Alex Sandro Barzagli… -