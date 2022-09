Adriana Volpe torna al GF Vip 7: sorpresa a un vippone e scintille con Sonia (Di giovedì 29 settembre 2022) Questa sera, giovedì 29 settembre, andrà in onda in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini è già arrivato alla quarta puntata del noto reality show. Il conduttore sta preparando un appuntamento ricco di tematiche per i concorrenti ma non solo. Ci sarà un ritorno molto atteso: quello della ex opinionista Adriana Volpe. Andiamo a scoprire insieme che cosa farà la conduttrice tv al GF Vip 7. Adriana Volpe torna al GF Vip 7 per fare una sorpresa ad un vippone A svelare, in anteprima, come mai Adriana Volpe tornerà al Grande Fratello Vip è Tv Blog. Si legge infatti che la ex opinionista del programma avrà un ruolo molto importante durante la puntata. Adriana rientrerà ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 settembre 2022) Questa sera, giovedì 29 settembre, andrà in onda in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini è già arrivato alla quarta puntata del noto reality show. Il conduttore sta preparando un appuntamento ricco di tematiche per i concorrenti ma non solo. Ci sarà un ritorno molto atteso: quello della ex opinionista. Andiamo a scoprire insieme che cosa farà la conduttrice tv al GF Vip 7.al GF Vip 7 per fare unaad unA svelare, in anteprima, come maitornerà al Grande Fratello Vip è Tv Blog. Si legge infatti che la ex opinionista del programma avrà un ruolo molto importante durante la puntata.rientrerà ...

