Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Viabilità DEL 28 SETTEMBRE 2022 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN GALLERIA AL KM 6+600 IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE TRA IL NODO CON LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO. IL VEICOLO E’ FERMO SULLA CORSIA DI SORPASSO, PRESTARE ATTENZIONE. VIABILITA’ COMPROMESSA A CAUSA DI UN INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA. SEGNALIAMO CODE TRA L’AEROPORTO E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE Roma. SULL’A1 ANCORA DISAGI PER IL TRAFFICO DIRETTO A FIRENZE, CI SONO CODE CAUSA LAVORI IN CORSO CON TENDENZA IN AUMENTO TRA ORTE E ATTIGLIANO. PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022)DEL 28 SETTEMBREORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN GALLERIA AL KM 6+600 IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE TRA IL NODO CON LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO. IL VEICOLO E’ FERMO SULLA CORSIA DI SORPASSO, PRESTARE ATTENZIONE. VIABILITA’ COMPROMESSA A CAUSA DI UN INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA. SEGNALIAMO CODE TRA L’AEROPORTO E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE. SULL’A1 ANCORA DISAGI PER IL TRAFFICO DIRETTO A FIRENZE, CI SONO CODE CAUSA LAVORI IN CORSO CON TENDENZA IN AUMENTO TRA ORTE E ATTIGLIANO. PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ...

Angelo10424676 : RT @Roma: Circo Massimo, Renato Zero in concerto stasera alle 21 (poi il 30/9 e il 1/10): previste chiusure al traffico e deviazioni di lin… - Roma : Circo Massimo, Renato Zero in concerto stasera alle 21 (poi il 30/9 e il 1/10): previste chiusure al traffico e dev… - romamobilita : #Roma #viabilità A Trastevere, per lavori sulla rete tranviaria, modifiche alla viabilità su viale Glorioso dove, a… - romamobilita : #viabilità Traffico intenso Autostrada Roma-Fiumicino (Magliana-Laurentina) - romamobilita : #Roma #viabilità Per lavori, oggi dalle 13 alle 17 è prevista la chiusura dello svincolo in ingresso sulla Tangenzi… -