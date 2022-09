Tullio Ferrante entra in Parlamento | “Sono della società civile io”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) di Erika Noschese Avvocato 33enne, senior associate di Tonucci & Partners, collabora con lo studio dal 2012, annosua laurea e oggi è ufficialmente un deputato. Il forzistaè stato eletto a Salerno, candidato nel proporzionale al numero tre, dopo Antonio Tajani e Marta Fascina, nel collegio 2circoscrizione Campania 1 e nei collegi 1 e 2circoscrizione Campania 2. Vanta un rapporto di stima con il presidente Silvio Berlusconi e la sua compagna Marta Fascina, si presenta per la prima volta ad una competizione così importante e la spunta con successo. “un rappresentante”, ha più volte dichiarato con orgoglio ma, soprattutto, è un volto giovane e nuovo...

AgenPolitica : CAMERA DEI DEPUTATI. ELETTI D’ALESSIO (IV-AZIONE), MARI (VERDI-SINISTRA) E TULLIO FERRANTE (FI) - tullio_ferrante : Si conclude la serata a Villa Domi a Napoli. Andiamo a vincere ???? @forza_italia - tullio_ferrante : A Torre del Greco (NA) con la senatrice Annamaria Bernini. Ho parlato di caro bollette e della necessità di interve… -

è nato a San Giorgio a Cremano il 13 gennaio 1989. A 33 anni è eletto alla Camera nella quota proporzionale per la provincia di Salerno. Avvocato , senior associate di Tonucci & ...Ecco che oltre ad Annarita Patriarca epuò entrare anche Teresa Formisano , consigliere comunale a Scafati. Nel Pd entrano alla Camera Roberto Speranza (il ministro era candidato solo ... Tullio Ferrante eletto deputato con Forza Italia: ecco chi è l'avvocato amico di Marta Fascina Tullio Ferrante è nato a San Giorgio a Cremano il 13 gennaio 1989. A 33 anni è eletto alla Camera nella quota proporzionale per la provincia di Salerno. Avvocato, ...