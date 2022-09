lasiciliait : Quattordicenne morto a Siracusa, è caccia al pirata della strada - ragusaoggi : Auto pirata investe e uccide quattordicenne a Siracusa - vocidicitta : Nuovo articolo: Siracusa: quattordicenne ucciso da un’auto pirata - AlqamahPost : Auto pirata investe e uccide quattordicenne a Siracusa - - angiuoniluigi : RT @repubblica: Siracusa, quattordicenne in scooter travolto e ucciso da auto pirata -

... le sue condizioni sono apparse da subito gravi ai soccorritori: Luca è purtroppo morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di. Ferito anche l'amico, che ha riportato delle ...Uninvestito e ucciso ada un'auto pirata: il ragazzo viaggiava su un motorino assieme a un coetaneo che è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto dopo le 19 in via ...Un’auto pirata ha investito un motorino con a bordo due giovani quattordicenni nel siracusano: si ricerca una videocamera di sorveglianza per ricostruirne i fatti.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...