Questi non sono mezzi militari cinesi in Ucraina (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 19 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra dei mezzi militari percorrere una strada. Sulle fiancate ci sono delle scritte in caratteri cinesi. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi pubblicato il contenuto su Facebook, in cui si afferma che la scena mostrerebbe ??un convoglio militare cinese «entrato in Ucraina dalla Russia». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non ritrae le forze armate cinesi entrare in Ucraina dalla Russia. Il filmato è stato pubblicato su Youtube il 30 agosto 2022 e, come si legge nella descrizione, mostra un convoglio dell’esercito popolare di liberazione cinese (Pla) che ha partecipato alle esercitazioni militari ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 19 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra deipercorrere una strada. Sulle fiancate cidelle scritte in caratteri. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi pubblicato il contenuto su Facebook, in cui si afferma che la scena mostrerebbe ??un convoglio militare cinese «entrato indalla Russia». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non ritrae le forze armateentrare indalla Russia. Il filmato è stato pubblicato su Youtube il 30 agosto 2022 e, come si legge nella descrizione, mostra un convoglio dell’esercito popolare di liberazione cinese (Pla) che ha partecipato alle esercitazioni...

