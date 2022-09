Pd, Orfini: “Non ho incontrato una sola persona felice di votarci. Un po’ di opposizione ci farà bene, anche per recuperare umiltà” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Tre anni fa proposi di sciogliere e di rifondare il Pd. E devo dire che riuscii in un capolavoro: unire tutto il Pd per una volta contro questa proposta. Però penso ancora che quello sia il nodo di fondo: dobbiamo ridefinire la missione del Pd. E dobbiamo farlo insieme ai nostri elettori“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) Matteo Orfini, neo-eletto del Pd nel collegio proporzionale della Camera, che si concede in una lunga autocritica, aggiungendo: “Non possiamo limitarci a svolgere una funzione di tutela di un certo gruppo dirigente o di tenuta di un quadro nazionale nei vari momenti di crisi. Negli ultimi anni abbiamo rinunciato alla politica, cioè la nostra unica proposta è stata quella di fare le alleanze. E in questo modo abbiamo delegato la nostra identità agli altri. Se in questo momento facessimo un congresso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Tre anni fa proposi di sciogliere e di rifondare il Pd. E devo dire che riuscii in un capolavoro: unire tutto il Pd per una volta contro questa proposta. Però penso ancora che quello sia il nodo di fondo: dobbiamo ridefinire la missione del Pd. E dobbiamo farlo insieme ai nostri elettori“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) Matteo, neo-eletto del Pd nel collegio proporzionale della Camera, che si concede in una lunga autocritica, aggiungendo: “Non possiamo limitarci a svolgere una funzione di tutela di un certo gruppo dirigente o di tenuta di un quadro nazionale nei vari momenti di crisi. Negli ultimi anni abbiamo rinunciato alla politica, cioè la nostra unica proposta è stata quella di fare le alleanze. E in questo modo abbiamo delegato la nostra identità agli altri. Se in questo momento facessimo un congresso ...

